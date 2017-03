CONCOURS CLEAN CARS

Ta voiture est une poubelle ? Participe au concours Clean My Ride avec CleanCars et repars avec ta voiture remise à neuf ! Like notre page Facebook Léman Bleu Live et envoie une photo de ta voiture en message privé sur la page Léman Bleu Live ou par email à concours@lemanbleu.ch. Lavage offert pour les 50 premiers participants !

CONDITIONS

La date limite de participation est fixée au jeudi 30 mars 2017. La participation au jeu concours "Clean My Ride" se fait par envoi d'une photo de votre voiture par message privé sur la page Léman Bleu Live ou par email à "concours@lemanbleu.ch". Le concours est réservé uniquement aux fans de la page Facebook "Léman Bleu Live" (Cliquer sur "j'aime" sur la page Facebook Léman Bleu Live). Les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, adresse email, numéro de téléphone) sont demandées à l'envoi de la photo.

La participation au jeu concours est gratuite. Il est ouvert uniquement aux personnes majeures résidant en Suisse et France voisine. Une seule participation par véhicule est admise. Le gagnant sera annoncé le vendredi 31 mars 2017. Les prix sont nominatifs et aucune contrepartie financière ne sera consentie si le lot ne convient pas au gagnant. Le prix ne peut être échangé contre d'autres prix, ni contre tout autre bien ou service. Léman Bleu se réserve le droit, en cas de manipulation technique apparente ou d'enregistrements multiples, d'exclure les personnes concernées ou d'effacer les inscriptions multiples.

Le lavage offert pour les 50 premiers inscrits (via message privé ou par email) correspond à un lavage extérieur seul dans l'un des centres Clean Cars : utilisation de produits professionnels et entièrement à la main (shampoing-éponges). Cette opération n’entraîne aucun phénomène de friction sur la surface traitée (pas de risque de micro-rayures). Chaque véhicule est lavé et séché.

Le gagnant du concours "Clean My Ride" est sélectionné par un jury composé de représentants de Léman Bleu et de Clean Cars. Le gagnant est sélectionné parmi les véhicules les plus likés sur la page Facebook "Léman Bleu Live".

Le lot dénommé "remise à neuf" comprend un nettoyage complet du véhicule :

- Lavage carrosserie entièrement fait main (avec un shampoing contenant de la cire pour une brillance optimale)

- Séchage de la carrosserie à la main

- Dépoussiérage de l'habitacle avant et arrière

- Aspiration des sièges

- Aspiration des sols

- Pressing tapis/moquette de sol (shampoing)

- nettoyage des vitres

- nettoyage entrées/passages des portes

- Aspiration et nettoyage du coffre

+ 1 surprise

Le gagnant du lavage est informé par email. Le gagnant autorise expressément ce mode de notification. Léman Bleu est autorisé à communiquer les coordonnées du gagnant au partenaire qui dote le jeu concours, ceci afin de rendre possible la remise du lot au gagnant. Si le gagnant ne se manifeste pas à la date spécifiée dans l’email, le droit de réclamation du lot expire. Le participant est responsable de l'exactitude des données (adresse postale et email) indiquées.

Le gagnant accepte de participer au tournage "Clean My Ride" comprenant :

- un Facebook Live réalisé lors de la récupération du véhicule (lieu du domicile ou du travail) et diffusé en direct sur la page "Léman Bleu Live"

- une capsule vidéo réalisée de la récupération à la remise en main du véhicule "remise à neuf" au gagnant et diffusée sur la page "Léman Bleu Live" et sur Léman Bleu télévision le lundi 10 avril 2017.

Le tournage doit avoir lieu entre le vendredi 31 mars et le mercredi 5 avril. Le gagnant doit allouer 2 x 1 heure pour le tournage et cède ses droits à l'image pour ce concours.

Le fait de participer au concours implique l'acceptation globale du présent règlement. Le concours n'est pas ouvert au personnel, collaborateurs et partenaires de Léman Bleu et Clean Cars. Tout recours juridique est exclu.