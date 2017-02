Le musée d'art et histoire accueille 4 nouveaux tableaux, d’Amiet, Hodler, et Vallotton, les plus grands peintres suisses du 19e et 20e siècle. Une belle surprise pour le musée car le légataire, avocat et grand mélomane genevois n’avait pas fait savoir sa volonté de donner au MAH avant sa mort.