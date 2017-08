Bientôt le demi-million pour le canton de Genève. La croissance de la population continue sa progression avec 1480 personnes de plus en trois mois, soit une progression de 0,3% entre mars et juin. Le canton de Genève compte désormais 496 805 habitants. En une année, 4599 personnes de plus ont été recensées. A ce rythme, la barre des 500 000 habitants sera franchie au cours des douze prochains mois.