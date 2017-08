Burger à l'insecte en vente en supermarché

Acheter des produits à base d’insectes, c’est à partir d’aujourd’hui possible en Suisse. Burgers et boulettes à base d’insectes sont dorénavant en vente dans un supermarché Coop à Genève ainsi que dans 6 autres points de vente de la marque ailleurs en Suisse. Les deux produits sont confectionnés à base de vers de farine. L'Office fédéral de la sécurité alimentaire autorise la vente et la consommation de deux autres espèces: les grillons, les criquets migrateurs.