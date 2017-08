Chômage stable à Genève

Après la baisse observée durant la première partie de l'année, le taux de chômage se stabilise en juillet à Genève : il se maintient à 5,1 %. On dénombre 12 044 chômeurs inscrits (+ 0,3 % en un mois ; - 4,7 % en un an) et 15 547 demandeurs d'emploi inscrits. En comparaison annuelle (juillet 2016-juillet 2017), on enregistre les plus fortes baisses dans la construction (-123 chômeurs), le commerce de détail (-98 chômeurs), l'hôtellerie et restauration (-110 chômeurs) et dans l'information et communication (-40 chômeurs). Les plus fortes hausses sont enregistrées dans les secteurs des arts, spectacles et activités récréatives (+18 chômeurs) et bancaire (+17 chômeurs).