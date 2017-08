La Suisse attire toujours les pendulaires de l'étranger. Après un léger recul au premier trimestre, le nombre de frontaliers a augmenté d’1,3% entre avril et juin. La croissance est encore plus importante en comparaison annuelle, + 3,5% ce qui correspond à 10'787 personnes, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. La région Vaud-Genève reste la plus attractive, fin juin, l'Arc lémanique comptait près de 120'000 travailleurs frontaliers, soit 4,1% de plus que l'année précédente.