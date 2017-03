Fossoyeur et historien des juifs de Genève

Jean Plançon est une sommité dans la communauté israélite. Il a déjà écrit deux ouvrages sur l’histoire des juifs de Genève. Mais Jean Plançon n’est pas un historien comme un autre. Sans formation universitaire, ce français originaire de Besançon n’est pas juif non plus. Ce qui l’a conduit à l’histoire des juifs de Genève, c’est leurs cimetières à Veyrier et à carouge dont il est le gardien depuis 1994.