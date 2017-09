La justice annule la votation en ville de Genève

Coup de théâtre en ville de Genève. La chambre constitutionnelle annule le scrutin municipal prévu ce dimanche en ville de Genève. En cause, la brochure électorale, pas conforme à la loi. Selon la justice, la synthèse neutre des autorités ne l'est justement pas et la place accordée au comité référendaire est disproportionnée.

Dans un communiqué, la chambre constitutionnelle explique: "les graves irrégularités constatées sont de nature à fausser de manière essentielle le résultat de la votation."

Valentin Emery / @EmeryValentin