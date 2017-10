Les maçons battront le pavé samedi à Lausanne pour demander des hausses de salaires après 3 années de gel et de blocage. Ils exigent 150 francs de plus par mois pour compenser les hausses des primes d’assurances-maladies. Les syndicats dénoncent aussi le recours de plus en plus fréquent au travail temporaire et la généralisation de pratiques frauduleuses en matière de sous-traitance.