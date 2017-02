Un mois sans alcool, vraiment utile ?

Et si on profitait du mois le plus court de l’année pour faire une cure sans alcool ? C’est l’idée de la Fondation belge contre le cancer pour sensibiliser et récolter des fonds. Au pays de la bière, l’opération “Tournée minérale” a déjà séduit près de 150'000 personnes. En Suisse aussi, de nombreux consommateurs oublient l'alcool durant un mois. Mais est-ce vraiment efficace? Les spécialistes sont partagés. Notre reportage.

Priscilia Chacón