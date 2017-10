Imaginez-vous en train de courir 20 kilomètres à travers la magnifique campagne genevoise, avec vue sur le Jura et le mont Blanc, et de terminer en beauté sur les bords du Lac Léman.



Si vous ne vous sentez pas prêt pour le 20km, formez une équipe relais de deux pour participer au 20km Duo. Le premier coureur parcourra la première partie du parcours avant de passer le témoin à sa partenaire qui courra la seconde. Chacun devra alors courir entre 8,5 et 11,5 kilomètres.