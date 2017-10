Bike Up - Journée de mobilité douce

La journée de Mobilité Douce « bike up » se déroule le dimanche 15 octobre 2017 , de 10h00 à 16h00 , sur la rive droite de Genève. Le parcours s’étend depuis les parcs Moynier, Barton et Perle du Lac jusqu’à la place des Nations, via la route de Lausanne et le Vengeron .

Vous pouvez rejoindre la manifestation à tout moment et depuis n’importe où sur le parcours mais en faisant attention de bien suivre le sens du tracé. Les routes et chemins sont sécurisés mais vous devez être prudent, adapter votre vitesse et vous conformer aux indications des commissaires de course ou agents de circulation.