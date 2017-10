6e édition : Un voyage ébouriffant !

Créations, Premières genevoises, assemblages inédits et explosion de talents. Pour la sixième année consécutive, le Festival Assemblage’S réunit les arts de la scène et invite de grands artistes, pour la plupart méconnus à Genève. Ils vous emmènent cette année dans un voyage ébouriffant, rythmé d’ombres et de lumières, souvent festif, parfois bouleversant.

Départ le jeudi 5 octobre pour un premier périple mêlant jazz, rock, classique et poésie. Hors des sentiers battus, des bords du Léman aux Amériques avec quelques détours franco-italiens et plus de vingt musiciennes et musiciens. Une création, une fête, un concert unique.

Soirée en deux étapes et dépaysement garanti le vendredi 6 octobre. Tout d’abord une incursion inoubliable dans l’univers de Jacques Tati et Buster Keaton, au carrefour du mime, de la jonglerie, de l’illusion et de la danse. Après un délice à table, décollage pour les Balkans, entre feu de joie, émotion et mélancolie. Un moment rare et précieux !

Samedi 7 octobre. Visite déjantée et politiquement incorrecte au pays de la chanson française revisitée version… suédoise. Un spectacle survitaminé et décalé, une pépite irrévérencieuse. Un parcours tonifiant, aussi rare qu’hilarant.

Le dimanche après-midi 8 octobre, excursion en famille au pays des virtuoses de l’eau, du savon, des tuyaux, des cerceaux et des machines soufflantes. Une heure magique pour toutes celles et ceux qui ont gardé une âme d’enfant ou craignent de la perdre. Après le goûter, dernier tour de piste, le nez dans les étoiles, entre ciel et terre, histoire de savourer le délicieux goût du vertige et quelques frissons. Atterrissage en douceur garanti.

Assemblage’S 2017 ? De belles surprises… sur scène comme à table.