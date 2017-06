Le Bol d’Or Mirabaud est la plus importante régate du monde en bassin fermé. Lancée en 1939, elle accueille chaque année monocoques et multicoques sur le Lac Léman, au départ de Genève (Suisse). Plus de 500 bateaux s’affrontent sur le parcours théorique de 123 kilomètres (66.5 miles nautique) de Genève au Bouveret et retour.

Vivez le Bol d'Or Mirabaud 2017 en exclusivité sur Léman Bleu ! Samedi 17 juin dès 9h30 retrouvez notre émission spéciale pour vous faire vivre le départ en direct et ne rien rater de la plus grande régate en eau fermée du monde.

