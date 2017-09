La 99e tournée sera présentée dans 40 lieux sur le territoire suisse entier, jusqu'au novembre 2017. Les billets pour une représentation donnée seront en vente trois semaines avant l'arrivée du Cirque sur les lieux concernés et sur ticketcorner.ch. Cette année, la prévente commence déjà six semaines plus tôt à Zurich et Lucerne.