Si n’importe quel artiste vantant les mérites de son dernier spectacle aura à cœur de dire à son public et à la presse, de leur répéter et même de leur seriner qu’il faut se dépêcher d’aller le voir ou d’en parler, c’est en général et tout simplement parce que le nombre des représentations dudit spectacle sont limitées (du 27 septembre au 11 novembre).

Mais en l’occurrence, il y a une deuxième raison – et non des moindres – qui pousse l’artiste à insister sur l’urgence à découvrir sa dernière œuvre, c’est le sujet de celle-ci : les manchettes (ou affichettes) de journaux !

Des manchettes condamnées à disparaître, les titres de la presse écrite rendant l’âme les uns après les autres. Et si ces trépas successifs ne constituent finalement que la chronique d’une mort annoncée depuis fort longtemps, les événements se sont récemment précipités. Au point d’ailleurs que ce qui semblait être encore une affaire d’années début 2017, est devenu plutôt une affaire de mois voire de jours !

C’est dire que ce dernier tour d’actualité de Thierry Meury à base de manchettes de journaux est à voir plus que rapidement, celui-ci étant avant même sa création un spectacle qu’on peut qualifier de collector !