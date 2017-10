Vernier sur Rock Festival

Vernier sur Rock est une association à vocation sociale et culturelle qui offre chaque année près de 100 petits emplois rémunérés à des jeunes entre 15 et 22 ans de la région de Vernier, recrutés à travers les centres de loisirs et les travailleurs sociaux hors murs. Ces jeunes, pour lesquels il s’agit souvent d’une première expérience professionnelle, ont ainsi l’occasion de se confronter à une prise de responsabilités.

Encadrés par un responsable d’équipe, ils apprennent à respecter les consignes nécessaires à la bonne marche de l’action, à tenir compte des autres et mettre tout en œuvre pour atteindre collectivement le but fixé.

Les équipes, qui associent des jeunes motivés avec d’autres qui rencontrent toutes sortes de difficultés propres à l’adolescence et à notre société constituent une excellente occasion de (re)découvrir le sens de la tolérance, du travail en équipe, de la solidarité et des règles élémentaires mais nécessaires à la réussite d’une action d’envergure.

Créé en 1983, Vernier sur Rock s’est structuré en Association en juin 1997 afin de mieux développer ses objectifs socioculturels. Pour l’association, la musique est un outil privilégié pour mener un travail de prévention, responsabilisation, intégration, socialisation avec des adolescents